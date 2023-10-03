حدث ليلاً| السيسي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة.. ومحمود فوزي رئيساً للحملة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

استدعاء المصريين.. السيسي: عقدت العزم على الترشح للانتخابات الرئاسية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عقد العزم على الترشح لفترة انتخابية جديدة.

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وزير الداخلية: جماعة الإخوان العقل المدبر للعمليات الإرهابية في مصر

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إنه ثبت عقب عمليات المواجهة أن جماعة الإخوان تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر وهي المنسق الأول مع القائمين مع عدد من التنظيمات التي يطلق عليها التنظيمات التكفيرية، كما أنها الحاضنة للفكر المتطرف على المستويين الإقليمي والمحلي.

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المستشار محمود فوزي عن تكليفه برئاسة الحملة الانتخابية للسيسي: مهمة كبيرة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكليفه بالحملة مهمة كبيرة ودقيقة، وحريص على إدارتها بادق المعايير.

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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعدون بتقديم الدعم لكييف ولكن بلا تعهدات فورية

اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف اليوم الاثنين، للإعراب عن دعمهم لأوكرانيا، بعد أكثر من 19 شهرا من بدء الغزو الروسي، بيد أنهم لم يقدموا أية تعهدات فورية بمساعدات جديدة في المحادثات التي وصفها المشاركون بأنها "تاريخية".

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انطلقت من جامعة حلوان.. مسيرات حاشدة للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

انطلقت مسيرات احتفالية حاشدة من جامعة حلوان متوجه إلى متحف الحضارة بالفسطاط، اليوم الإثنين، للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، ورفع المشاركون فى المسيرة، أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية، والتعبير عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

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رئيس إيني: سنبذل كل جهدنا لإنتاج الغاز بعد فوزنا بمناطق جديدة بمصر

قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، أن فوز الشركة بثلاث مناطق استكشافية ضمن المناقصة التي طرحتها مصر للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط يعد أمرا جيدا للشركة، وأن هذه المناطق الثلاثة مهمة لإيني ولمصر.

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محمود فوزي رئيسًا لحملة السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الصفحة الرسمية لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، أن السيسي كلَّف المستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة حملته الانتخابية وأن يكون ممثله القانوني بها.

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استكمال الحوار الوطني وتلبية نداء المصريين.. أبرز تصريحات السيسي في ختام "حكاية وطن"

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقد في العاصمة الإدارية، اليوم الاثنين.

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احتفالات في بورسعيد وفرحة عارمة بترشح السيسي للانتخابات المقبلة (صور)

سادت حالة من الفرحة العارمة بين أبناء بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، عقب إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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لحظة إعلان الرئيس السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية

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عوض تاج الدين: مؤتمر حكاية وطن تضمن رؤية شاملة لكل القضايا

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن مؤتمر حكاية وطن تضمن رؤية شاملة كاملة لما تم خلال السنوات التسع الماضية من إنجازات ضخمة مخططة.

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