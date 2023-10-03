سانا: إصابة عسكريّين سوريين في قصف إسرائيلي على دير الزور

نقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري تأكيده إن إسرائيل نفذت هجوماً جوياً على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور مما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع بعض الأضرار.

واعلن المصدر العسكري انه "حوالي الساعة 23:50 نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".