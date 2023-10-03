شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المكسيكي: السياسيات الأمريكية سبب زيادة المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الولايات المتحدة بسبب المساعدات التي تقدمها إلى أوكرانيا، قائلًا إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تنفق بعض المال الذي تقدمه لأوكرانيا على التنمية الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.

وألقى باللوم العقوبات الاقتصادية الأمريكية على دول مثل كوبا وفنزويلا، قائلًا إنها السبب في تدفق المهاجرين إلى بلاده، لافتًا إلى أن نحو 10 آلاف مهاجر يتوجهون يوميًا إلى حدود الولايات المتحدة.

6 آلاف مهاجر يوميًا

وأضاف الرئيس المكسيكي أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الشمالية للمكسيك مع الولايات المتحدة يرجع جزئيًا إلى عبور نحو 6 آلاف مهاجر يوميًا إلى المكسيك من جواتيمالا خلال الأسبوع الماضي.

وقال إن العديد من هؤلاء المهاجرين يسافرون على طريق عبر أمريكا الوسطى.