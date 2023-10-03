شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الهجمات الروسية.. أوكرانيا تعتزم بناء أول مدرسة تحت الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم بلدية خاركيف الواقعة في شرق أوكرانيا بناء أول مدرسة كاملة تحت الأرض في البلاد، لحماية التلاميذ من الهجمات الروسية المتكررة بالقنابل والصواريخ.

وكتب رئيس البلدة إيهور تيريخوف على تطبيق تيليجرام، أن "ملجأ كهذا سيمكّن الآلاف من أطفال خاركيف من مواصلة تعليمهم الآمن المباشر حتى خلال التهديدات الصاروخية".

فصول في محطات المترو

وبينما اضطر عدد كبير من المدارس في المناطق الواقعة على الخطوط الأمامية للتدريس عن بُعد خلال الحرب، أقامت خاركيف نحو 60 فصلًا دراسيًا منفصلًا في محطات المترو قبل بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر الماضي، ما أتاح مساحة تكفي أكثر من 1000 تلميذ.

وهناك أجزاء من مدينة خاركيف تبعد أقل من 35 كيلومترًا من الحدود الروسية، وتتعرض لهجمات صاروخية شبه يومية.

وتقول وزارة التعليم الأوكرانية إن 363 مؤسسة تعليمية دُمرت، وتضرر ما يقرب من 3800 مدرسة في أنحاء البلاد.