شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل "سبتمبر" الأعلى حرارة منذ 1898 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليابان شهر سبتمبر الماضي الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل في عام 1898، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الاثنين.

وكان متوسط درجة الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 2.66 درجة مئوية من المتوسط الشهري الإجمالي المسجل للشهر نفسه بين عامي 1991 و2020، متجاوزًا الرقم القياسي السابق في عام 2012 الذي شهد ارتفاعا بمقدار 1.51 درجة مئوية فوق المتوسط، وفقا لما نقلته كيودو للأنباء عن وكالة الأرصاد.

ارتفاع حرارة الربيع والصيف

وقالت الوكالة إن فترة شهور فصلي الربيع والصيف في العام الحاليّ كانت أيضًا الأكثر سخونة على الإطلاق، إذ من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة في الشتاء حتى فبراير.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية، تعرضت البلاد للهواء الدافئ الشهر الماضي بسبب تأثيرات نظام الضغط العالي في المحيط الهادي وتغير المناخ.

وكانت درجة حرارة سطح بحر اليابان أعلى من المتوسط خلال الشهر بمقدار 1.6 درجة مئوية، وهي الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل في عام 1982.

وقالت الوكالة إنه كان هناك إعصاران فقط في سبتمبر، وهو مستوى قياسي منخفض، ما يعني أن مياه المحيط الباردة والعميقة لم تختلط بالمياه السطحية الأكثر دفئًا.