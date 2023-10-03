أجهزة الإطفاء تطلب من سكان شرق أستراليا الفرار خشية حرائق غابات

طلبت أجهزة الإطفاء في ولاية فكتوريا في شرق أستراليا من السكان المغادرة أو الإحتماء إن لم يكن بالإمكان الفرار، بعدما أججت رياح قوية حرائق يواجه العناصر "صعوبة" في إخمادها.
واكد المسؤول في هيئة مكافحة الحرائق في الولاية جيسون هيفرنان إن حوالى 650 من عناصر الإطفاء يكافحون حرائق تشتعل في مساحة 17 ألف هكتار (42 ألف فدان).
وأفادت تقارير بهبوب رياح وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة حول منطقة إيست غيبسلاند، على مسافة نحو 250 كيلومترًا شرق ملبورن.
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