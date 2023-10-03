"فايننشال تايمز": الهند طلبت من كندا سحب نحو 40 دبلوماسيا كنديا

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "الهند طلبت من كندا سحب نحو 40 دبلوماسيا كنديا لدى نيودلهي حتى العاشر من تشرين الاول"، لافتة إلى أن "الهند هددت بإلغاء الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الذين يبقون في البلاد بعد الموعد المحدد".

وأوضح أحد المصادر أن "هناك 62 دبلوماسيا كنديا يعملون في الهند، وتسعى نيودلهي إلى طرد 41 منهم".

وتشهد العلاقات الهندية الكندية توترا ملحوظا بعد الإعلان الكندي المفاجئ الذي ألمح إلى تورط نيودلهي في مقتل زعيم السيخ المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار.

كما أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق، أنها طردت دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم السيخ، ما دفع نيودلهي للرد بطرد دبلوماسي كندي.