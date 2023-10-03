موجة حر تاريخية تضرب إسبانيا والبرتغال

ضربت موجة حر تاريخية شبه الجزيرة الأيبيرية في نهاية الأسبوع الماضي حيت تجاوزت الحرارة عتبة الـ32 درجة مئوية>

واعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية انه "في الأول من تشرين الأول 2023، تم تحطيم رقم قياسي تاريخي للحرارة في شبه الجزيرة الأيبيرية بأسرها تقريبًا بالنسبة لأول أيام الشهر العاشر من السنة".

وسجلت درجة الحرارة الأعلى نهار الأحد في مدينة مونتورو قرب قرطبة (جنوب) وبلغت 38.2 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي السابق لشهر تشرين الأول والمسجل في 2014 في مدينة ماربيا (جنوب) وقد بلغ يومها 37.5 درجة مئوية.