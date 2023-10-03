مجلس اساقفة زحلة والبقاع تابع حاجات الناس الضرورية الملحّة

عقد مجلس اساقفة زحلة والبقاع إجتماعه الدوري في مطرانية سيدة النجاة بحضور الأساقفة: إبراهيم مخايل إبراهيم، جوزيف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر وامين سر المجلس الأرشمندريت ايلي بوشعيا. وتداول المجتمعون بمواضيع جدول الأعمال. وشدَّدوا على "ضرورة متابعة احتياجات ابرشياتهم مع بداية السنة الدراسية وحلول فصل الشتاء . كما اتفق الأساقفة المجتمعون على متابعة التواصل مع الهيئات الأجتماعية، للتنسيق معها بشأن حاجات الناس الضرورية المُلحّة. واتخذ المطارنة بعض القرارات المتعلقة بشؤون كنسيّة وروحيّة واخلاقيّة. وسيتابع اعضاء مجلس الأساقفة اجتماعاتهم الدورية مع مطلع كل شهر.

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