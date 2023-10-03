عبدالله: من يضمن ان المجلس كان سيستطيع عقد هيئته العامة في موضوع اموال السحب الخاص؟

اشار النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انني "احترم الموقف القانوني للجنة المال والموازنة في مسألة اموال السحب الخاص وطريقة صرفها. ولكن من يضمن ان المجلس كان سيستطيع عقد هيئته العامة في ظل الواقع المعقد! وللتذكير لم نستطع تمرير اعتماد لوزارة الصحة على جدول اعمال آخر جلسة. فمن اين كنا سندعم بـ400 مليون دولار أدوية السرطان مثلا؟".

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