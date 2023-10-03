انت الان تتابع خبر "إسرائيل" تنفذ عدواناً جوياً جديداً على سوريا.. هذه حصيلة الإصابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة الانباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري: أنه "حوالي الساعة 23.50 من مساء الإثنين 2\10\2023 (بالتوقيت المحلي لسوريا) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".



وأوضح أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

