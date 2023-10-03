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إجراء تغييرات عديدة بمناصب عليا في وزارة الداخلية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الداخلية أجرت عدة تغييرات بمناصبها العليا، من بينها تعيين اللواء سعد معن مستشارًا أمنيًا لوزير الداخلية".

وأضاف، أن "اللواء خالد المحنا، هو الاخر تم تكليفه بإدارة دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية".


وبين الحين والأخر، تعمل وزارة الداخلية، على إجراء تغييرات عديدة في مناصبها عليا؛ لتحسين عمل الوزارة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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