انت الان تتابع خبر إجراء تغييرات عديدة بمناصب عليا في وزارة الداخلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الداخلية أجرت عدة تغييرات بمناصبها العليا، من بينها تعيين اللواء سعد معن مستشارًا أمنيًا لوزير الداخلية".

وأضاف، أن "اللواء خالد المحنا، هو الاخر تم تكليفه بإدارة دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية".



وبين الحين والأخر، تعمل وزارة الداخلية، على إجراء تغييرات عديدة في مناصبها عليا؛ لتحسين عمل الوزارة.