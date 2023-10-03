انت الان تتابع خبر "ناسا" تحدد موعد إطلاق سفينة الشحن إلى المحطة الفضائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "من المقرر أن يتم الإطلاق التالي لسفينة الشحن Cargo Dragon لنقل إمدادات جديدة إلى محطة الفضاء الدولية في الأول من نوفمبر 2023".

وأضاف البيان: "سترسل المركبة إلى الفضاء باستخدام صاروخ من نوع Falcon 9، سيطلق من مركز كيندي للفضاء في فلوريدا، المركبة التي ستطلق في الأول من نوفمبر ستحمل لرواد المحطة الماء والغذاء وبعض المعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية".



وتعتمد الولايات المتحدة حاليا نوعين من المركبات لشحن البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، هما مركبات Cargo Dragon التي طورتها شركة "سبيس إكس" والتي تستخدم عدة مرات، ومركبات Cygnus التي توصل البضائع إلى المحطة وتعود نحو الأرض لتحترق في غلافها الجوي.