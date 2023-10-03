شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إشارات البنتاجون.. بايدن يعتزم طمأنة حلفائه بشأن دعمه لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال بحلفائه لطمأنتهم على أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سوف يستمر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الاثنين عن مصادر مطلعة قولها، إن بايدن قد يجري تلك الاتصالات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ورفض المتحدثون باسم البيت الأبيض التعليق على تلك الأنباء.

إجراءات تجنب الإغلاق

يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار أمرًا مهملًا، إذ أقر النواب الأمريكيون إجراءات لتجنب إغلاق الحكومة، الأمر الذي أثار مخاوف بين بعض الحلفاء من احتمال تأثير ذلك على الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وقال المراقب المالي في وزارة الدفاع (البنتاجون ) مايكل ماكورد، في رسالة إلى الديمقراطيين في مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، إن البنتاجون "استنفد تقريبًا التمويل اللازم للمساعدات الأمنية المتاحة المخصصة لأوكرانيا".

وأوضح أن هناك فجوة في التمويل ستؤخر أو ستحد من الاحتياجات العاجلة، ومن بينها ما يخص الدفاع الجوي والذخيرة.

وقال بايدن من قبل إنه يتوقع أن يفي رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بوعده، وأن يؤمن الدعم لأوكرانيا.