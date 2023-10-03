شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. احتجاز 22 صينيًا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتجز خفر السواحل الكوري الجنوبي 22 مواطنًا صينيًا اليوم الثلاثاء، للاشتباه في محاولتهم دخول مدينة ساحلية في غرب البلاد بشكل غير قانوني على متن قوارب، حسبما قال مسؤولون.

وتواجه مجموعة المواطنين الصينيين، وهم في الأربعينيات من العمر، اتهامات بمحاولة الفرار بعد رسو القارب الذي يقلهم بشكل غير قانوني في ميناء في بوريونج الواقع على بُعد 140 كيلومترًا جنوب العاصمة سول، في الساعة 0153 صباحًا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن المسؤولين.

وبعد تلقيهم بلاغًا من السلطات العسكرية عن قارب مجهول يقترب من المياه بالقرب من المدينة الساحلية، وصل مسؤولو خفر السواحل إلى مكان الحادث.

مواطنون صينيون

وقال مسؤول في خفر السواحل في بوريونج: "تأكدنا حتى الآن من أنهم جميعًا من مواطني الصين الذين غادروا من الصين، نحن نحقق في الموقع الدقيق لمغادرتهم وتفاصيل دخولهم غير القانوني".