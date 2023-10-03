شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيناتور أمريكي وأسرته في تحطم طائرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى السيناتور بولاية نورث داكوتا الأمريكية دوج لارسن، مصرعه يوم الاثنين، في حادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية يوتا الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات الأمريكية.

وتحطمت الطائرة الصغيرة على الأرض في منطقة نائية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كانيونلاندز الإقليمي في شرق ولاية يوتا، وفقًا للسلطات المحلية.

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طائرة ذات محرك واحد

وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن مقتل قائد الطائرة والسيناتور لارسن، وزوجته وطفليهما.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان، أن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت نحو الساعة 0820 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، وستفتح الإدارة والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل تحقيقًا في الحادث.