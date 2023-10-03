مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ6 أيام مقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأسبوع المقبل والذي يبدأ من غد الثلاثاء وحتى يوم 8 أكتوبر المقبل، حيث يسوده طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الغربية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة.