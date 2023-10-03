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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تقدَّم إليه وإلى جميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وأكد رئيس الوزراء، في برقيته، أن رجال القوات المسلحة قدموا خلال نصر أكتوبر العظيم، ملحمة خالدة وقف أمامها العالم أجمع لتصبح درسا في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، وبذلوا أرواحهم ودماءهم دفاعا عن الوطن، من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق.

وأضاف رئيس الوزراء في برقيته: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، نسأل المولى عز وجل أن يحفظ جيشنا العظيم درعا واقيا للوطن ضد محاولات العبث بأمنه واستقراره، وحافظاً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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