شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ميرال الهريدى: "حكاية وطن" حرص على تعريف المواطن بإنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النائبة ميرال الهريدى عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حريصاً خلال مؤتمر "حكاية وطن"، على عرض كافة الجهود بكل شفافية، موضحا مواطن الضعف التي ما زال يتم مواجهتها، ووضع الخطط وآليات العمل والسياسات التي تساهم في حلها، مشيرة إلى أن المؤتمر كشف عن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، بالموازنات المخصصة لها، بل والمكاسب التي ستعود على مصر من إنشاؤها، وذلك ليكون المواطن على علم بالنهضة التنموية الجاري الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.

وثمنت النائبة ميرال الهريدي، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة: لبى نداء المصريين الذين أجمعوا على حب رئيسهم ولن يخذلهم أي وقت.

وأكدت الهريدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد البلاد في ظل ظروف عصيبة، محملة بديون وخراب طال كافة المجالات والقطاعات، إلى أن أصبحت مصر اليوم تضع خطة اقتصادية شاملة واجهت من خلالها التداعيات السلبية الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، وإرساء كافة السياسات المالية لمواجهة التحديات مع استمرار عملية دعم المواطن وإبعاده من دائرة التأثيرات قدر المستطاع.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المصريين سيظلون داعمون لقيادتهم السياسية نحو استكمال طريق البناء والإعمار متحديين كافة الصعوبات والعراقيل التي تحاول قوى الشر تصدرها في وجههم ، ولن يلتفتوا لأي دعوات تحريض بمقاطعة الانتخابات، وسيشاركون بقوة أمام اللجان الانتخابية في الاستحقاق الدستورى للإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ للتعبير عن رأيهم بحرية لاستكمال بناء دولتهم والمضي معا نحو الجمهورية الجديدة.