شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" مهنئا الرئيس السيسي بنصر أكتوبر: نفخر بجهودكم فى بناء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

جاء فيها، "يشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأصدق التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك الذكرى المجيدة التى نستعيد فيها لحظات المجد والعزة والقوة، التى صاغها أبطالنا البواسل فى ملحمة سطروا فيها للتاريخ كيف استردوا الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين مضيفا نصر اكتوبر، يزداد شأنه والفخر به عاماً بعد عام".

وتابع: "تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، الذي حقق ذلك النصر التاريخي منذ خمسين عاماً، لتتحول بفضل الله وفضل تضحياته أرض سيناء من ساحة معارك إلى واحة تعمير ونهضة شاملة".

وتابع قائلا: "أنتهز هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم على فخرنا جميعاً بجهودكم العظيمة المخلصة في بناء الدولة العصرية، وندعو الله عز وجل أن يوفقكم في مسيرتكم ويسدد خطاكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، قائداً لمصرنا، ومدافعاً عن أمتنا ومنطقتنا وقارتنا مضيفا َسِر على بركة الله وتوفيقه.

واختتم البرقية قائلا، حفظ الله مصرنا العزيزة آمنة مطمئنة، وكلل جهود فخامتكم بالتوفيق والنجاح.