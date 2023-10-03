شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: قرار الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة أسعد ملايين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة أدخل السعادة على قلوب المصريين بل أدخل على نفوسهم الإطمئنان.

وقال النائب تيسير مطر، إن جميع قيادات وأعضاء حزب إرادة جيل أعربوا عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى باعلان هذا القرار فى ختام مؤتمر حكاية وطن.

وأشار إلى أن انطلاق مسيرات التأييد فى شوارع مصر كانت بمثابة رسائل حب من الشعب للقائد وأننا نعاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن نظل أوفياء له من أجل العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعا.