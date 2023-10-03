شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: ترشح الرئيس للانتخابات ضمانة لاستكمال مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب الإصلاح والنهضة، إنه استقبل بكثير من السعادة والارتياح لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلبيته نداء جموع المصريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وثمن حزب الإصلاح والنهضة استجابة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوات القوى والأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الإصلاح والنهضة الذي دعاه للترشح في بيان رسمي صادر عن الحزب الشهر الماضي.

وشدد الحزب على أن هذه الخطوة هي الأوفق والأمثل لضمان استكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشاد بتكليف السيد الرئيس للمستشار محمود فوزي لرئاسة حملته الانتخابية، وباعتباره من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والأمانة في كافة المناصب التي تولاها سواء في السلك القضائي كنائب لرئيس مجلس الدولة، أو المؤسسة التشريعية كأمين عام لمجلس النواب أو المجلس الأعلى لتنظيم، وانتهاء بالأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة على تعاونه الكامل مع إدارة حملة السيد الرئيس الانتخابية وفي كافة المحافظات لتحقيق غد أفضل لمصر والمصريين.