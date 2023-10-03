كان: وزير الاتصالات الإسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في الرياض

نشرت قناة "كان" الإسرائيلية مقطعا مصورا لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات عيد العرش في العاصمة السعودية الرياض. وكان كرعي وصل مساء أمس الاثنين إلى الرياض، على رأس وفد يضم رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية دافيد بيطون، ونائب المدير العام لوزارة الاتصالات، رئيس ديوان الوزير والناطق باسمه، ومديرة العلاقات الخارجية، وممثلي إدارة البريد ووزارة الخارجية.

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