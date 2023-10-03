مقتل سيناتور أميركي وأسرته في حادث تحطم طائرة في ولاية يوتا

قُتل السيناتور الأميركي دوغ لارسن وأسرته في حادث تحطم طائرة صغيرة أثناء سفرهم عبر ولاية يوتا الأميركية، وفق ما ذكرته السلطات المحلية.

ولفت مكتب عمدة مقاطعة غراند، في بيان صحفي، إلى أنّ سناتور ولاية يوتا دوغ لارسن كان يقود طائرة أثناء سفره مع زوجته إيمي واثنين من أبنائهما في مقاطعة غراند بولاية يوتا، حيث تحطمت جراء اصطدامها بالأرض وأدت لمقتل الأسرة بالكامل.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في بيان أنّ الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت حوالي الساعة 8:20 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وتجري الإدارة والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث.