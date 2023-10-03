حجار: تحويل المساعدات الماليّة الشهريّة ضمن برنامج "أمان" لـ 20,568 أسرة

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، عن تحويل المساعدات الماليّة الشهريّة ضمن برنامج أمان يوم 2 تشرين الأول لـ20,568 أسرة لبنانيّة مستفيدة من البرنامج لم تحصل بعد على 18 دفعة، مشيرا إلى أنه "تبلغ قيمة الأموال المحوّلة 2,458,405 دولار أميركي".

ولفت إلى أنه "بالنسبة للتجديد 6 أشهر إضافيّة للأسر التي توقّف الدفع لها، نحن في انتظار الحصول على أموال القرض الجديد للتمكّن من إستئناف الدفع".