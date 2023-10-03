الحاج حسن عقد سلسلة لقاءات على هامش فاعليات "اكسبو قطر2023"

عقد الوفد اللبناني المشارك في افتتاح "اكسبو قطر 2023" برئاسة وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء السوري الساب ووزير الزراعة السابق عادل سفر والمدير العام لمنظمة "اكساد" نصرالدين العبيد، وتم البحث في تعزيز العلاقات الزراعية بن البلدين وفي المشاريع المشتركة ومنظمة أكساد وسبل تطويرها.

والتقى الحاج حسن وزير البلدية القطري عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وبحثا في العلاقات الزراعية بين البلدين و سبل تطويرها، حيث ثمن الحاج حسن الدور "الذي يلعبه السبيعي في انجاح اكسبو قطر ، وفي القطاع الزراعي عموما في قطر" ، لافتا الى "حجم التبادل بن البلدين الذي يطمح ان يزداد على المستوى الزراعي ضمن اعلى المواصفات و المعايير المطلوبة من الدول العربية و العالمية".

من جهة اخرى، وعلى هامش فعاليات افتتاح "اكسبو قطر 2023"، عقد اجتماع رباعي في الدوحة ضم الحاج حسن مع نظرائه الفلسطيني رياض عطاري والتركي ابراهيم يومقلي والعراقي عباس جبر العلياوي، و جرى عرض للمخاطر التي تواجهها دول العالم على مستوى سلامة الغذاء و الامن الغذائي.