نديم الجميّل من لوس أنجلوس: دور الكنيسة كان وسيبقى العامل الأساسي الذي يحمي الوجود المسيحي في لبنان

لبى النائب نديم الجميل، الذي يزور الولايات المتحدة الاميركية للقاء الجالية اللبنانية، دعوة راعي كاتدرائية القديسة حنة في لوس انجلوس الاب ديمتري صليبا، وجال في أرجاء الكاتدرائية والمؤسسات التابعة لها، يرافقه رئيس الهيئة الإغترابية في حزب الكتائب ميشال الهراوي ووفد من قياديي كتائب الولايات المتحدة.
واستمع الجميل إلى الأب صليبا الذي شرح تاريخ الكاتدرائية والنشاط الرعوي الذي تقوم به لـ"يبقى التواصل قائما بين اللبنانيين المغتربين وكنيستهم ووطنهم".
واشار الجميّل الى ان "ما تقوم به الكنيسة الجامعة، كاثوليكية كانت أو أرثوذكسية في تعزيز الروابط بين المغتربين في ما بينهم ومع وطنهم، هو عمل مبارك ومقدر ومقدس. لذلك أقول ان دور الكنيسة كان وسيبقى العامل الأساسي الذي يحمي الوجود المسيحي في لبنان الأرض والوطن"، لافتا الى ان "كثيرين حاولوا وضع المسيحيين في البواخر لترك لبنان، فكان النضال الذي قاده بشير ورفاقه من قادة المقاومة اللبنانية وعناصرها ليبقى لبنان ساحة حرية وسيادة، وليس ساحة احتلال لكل طامع به".
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