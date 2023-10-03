قوى الأمن: توقيف شخص نفّذ عمليات سرقة في مناطق الشيّاح وعين الرمّانة وفرن الشبّاك

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف سارق في منطقة عين الحلوة، بعد تنفيذه عمليات سرقة في منطقة الشياح.

وفي التفاصيل، أوضحت أنّه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولٍ بتنفيذ عمليات سرقة في منطقة الشّياح، وقد تمّ تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يُظهِر قيامه بتنفيذ عمليَّتَيْ سرقة من داخل "سوبرماركت" و"اكسبرس" في المحلّة المذكورة".

ولفتت المديرية، إلى أنّه "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّته وتحديد مكانه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت إلى معرفة هويّته، ويدعى: ش. خ. (من مواليد عام 1988، لبناني)".

وبتاريخ 29-09-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في عين الرّمّانة وضبطت بحوزته مقصّ حديديّ صغير ومحفظتَيْن.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة في مناطق الشّيّاح، عين الرّمّانة، وفرن الشّبّاك. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.