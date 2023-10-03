سلطات أوكرانيا اعلنت إسقاط 29 مسيّرة روسية وصاروخ خلال الليل

أعلن الجيش الاوكراني إسقاط 29 مسيّرة إيرانية الصنع وصاروخ أطلقتها القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. وكشف سلاح الجو الأوكراني انه "ليلة 3 تشرين الأول 2023، هاجم المحتلون الروس أوكرانيا ب31 مسيّرة طراز) شاهد وصاروخ كروز نوع اسكندر-ك"، مضيفا أن دفاعاته أسقطت الصاروخ و29 من تلك المسيرات.

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