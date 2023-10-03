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مرشح للرئاسة الأمريكية من صالون حلاقة: هكذا نتجنب حرباً عالمية ثالثة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعات: الخليج
يرى مرشح الرئاسة الأمريكي الجمهوري الشاب فيفك راماسوامي (38 عاماً)، أنه على مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية الاستيقاظ من سباتها، كما عرض من على كرسي صالون حلاقة طريقته لتجنب الحرب العالمية الثالثة.
ونشر راماسوامي فيديو في حسابه على منصة «إكس»، تضمن تصريحات مثيرة تحدث فيه من صالون للحلاقة بينما يقوم الحلاق بتهذيب شعره، عن السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال في الفيديو: «مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية يجب ان تستيقظ من سباتها، فالاتحاد السوفيتي لم يعد موجوداً، إلا أن الصين موجودة، والحزب الشيوعي الصيني يتحكم في أسلوب حياتنا بالكامل اليوم. ولو كان الأمر يتعلق ببالون تجسس روسي يحلق فوق وطننا لأسقطناه في لحظة وشددنا العقوبات. لكننا لم نفعل ذلك لأننا نعتمد على الصين، على نحو لم نعتمد فيه قط على الاتحاد السوفيتي. سوف أقود البلاد نحو الاستقلال الاقتصادي عن الحزب الشيوعي الصيني وحل التحالف الروسي الصيني، وهذه هي الطريقة لردع العدوان الصيني وتجنب الحرب العالمية الثالثة».
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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