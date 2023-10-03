انت الان تتابع خبر أصفهان يتوعد والعميد يُبرر.. كواليس تأجيل مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان من المقرر أن يلتقي سباهان الإيراني بضيفه السعودي مساء أمس الاثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن بعثة الاتحاد السعودي امتنعت عن النزول إلى المستطيل الأخضر احتجاجا على وضع صور وتماثيل سياسية في مداخل ملعب المباراة، ليقرر مراقب اللقاء إلغاء المباراة بعد مرور 45 دقيقة دون جديد من الجانبين.



وقال الرئيس التنفيذي لنادي سباهان الإيراني، خلال تصريحاته لوكالة “إيسنا”: “كل الظروف تم تجهيزها قبل أسابيع لخوض مباراة عادية، وكل العوامل هيأت لإقامة المباراة، قمنا باستقبال جيد جدا للفريق السعودي وقدمنا تقديرا خاصا له، وأول أمس في تمام الساعة 11 صباحا تم عقد الاجتماع التحضيري للمباراة بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي وممثل الأمن الآسيوي، إلى جانب مدير النادي السعودي، وتمت الموافقة على كل شيء من أجل مباراة جيدة.

وتابع: "لم يحدث تعتيم على أي شيء في الاجتماع، وقمنا بتسليم الملعب للمسؤول عن تنظيم اللقاء، وبدوره سلمه لنادي الاتحاد لخوض تدريبه الأخير عليه في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وخاض الفريق تدريبه في نفس ظروف يوم المباراة في وجود التصميمات، بل أنهم وجهوا الشكر لنا وأعربوا عن تقديرهم لحسن الاستضافة".

وأضاف: "ملعب نقش جهان تم تأسيسه قبل عامين ونصف بموفقة الاتحادين الدولي والآسيوي ولجنة التراخيص الاحترافية واتحاد كرة القدم، وبنفس الشكل والصور والتصاميم التي نراها اليوم، استضفنا عشرات ومئات المباريات، ويوم مواجهة الاتحاد سار بشكل جيد وتم تنظيم كل شيء من قبل منظمي اللقاء ومسؤولي الشرطة والأمن، لكن قرب موعد المباراة، قدم لنا المراقب بعض الطلبات الخاصة بنادي الاتحاد، وهي أمور خارجة عن الرياضة وأعرافها وضد مبادئها، فبالأمس كانوا يستخدمون الملعب، وفجأة قرروا عدم خوض المباراة".

واختتم الرئيس التنفيذي لسباهان: "سنتقدم بشكوى ضد النادي السعودي مدعومة بالمستندات، فملعبنا يتم استخدامه بهذا الشكل والصور والمعايير منذ سنوات، ولم يتم تقديم أي تحفظ عليه".

ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور السياسية والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.

ووفقا للسياسي السعودي عبد الجليل السعيد فإن القوات العسكرية الجوية السعودية تستعد لاستقبال طائرة النادي الجداوي، بمجرد دخولها للمجال الجوي للبلاد، حسب ما أفادت وكالة RT.

ومن المقرر أن يتم تقديم عرض بالطائرات، ليكون بمثابة تكريم للعميد، باعتبار أن موقفه في إيران وطني وليس مجرد مباراة وتم إلغاؤها.

كما كرمت سفارة السعودية في إيران، بعثة النادي قبل مغادرتها من مطار أصفهان، عقب إلغاء المباراة أمام سباهان.

وغادرت الطائرة المقلة لبعثة الاتحاد من مدينة أصفهان، عائدة إلى جدة، بعدما تقرر إلغاء المباراة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، مؤكدا أنه سيتم إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة ويتوقع الإعلان عن القرار الرسمي خلال 10 أيام.

ويحتل الاتحاد وصافة المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن القوة الجوية العراقي، المتصدر بـ4 نقاط من مباراتين، بينما يأتي سباهان في المركز الثالث بنقطة واحدة.

يذكر أن المواجهات السعودية الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة منذ عام 2016، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا القرار بداية من النسخة الحالية.

