ضمت 24 لاعباً.. قائمة المنتخب العراقي لبطولة الأردن (صورة)

وذكر اعلام الكرة، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مدرب المنتخب الوطني اختار قائمة اللاعبين المُستدعاة لبُطولةِ الأردن الدوليّة، والمؤلفة من (24) لاعباً هم كل من : أحمد فرحان، أحمد يحيى، أحمد باسل، مناف يونس، مهند علي (الشرطة)، إبراهيم بايش، مصطفى سعدون، علي جاسم (القوة الجوية)، جلال حسن (الزوراء)، أمجد عطوان (زاخو)، علي عدنان (مس رافسنجان الإيراني)، بشار رسن (قطر القطري)، فهد طالب (نفط عبادان الإيراني)، فرانس ضياء ( بورت التايلندي)، أيمن حسين (الرجاء المغربي)، أمير العماري (هالمستاد السويدي)، ريبين سولاقا (بروما بويكرنا السويدي)، علي حيدر (ستوك ستي الانكليزي )، علي الحمادي (ويمبلدون الإنكليزي)، ماسيس ارتين (سباكنبيرغ الهولندي)، أسامة رشيد (فازيلا البرتغالي)، أحمد علي (رون الفرنسي)، دانيلو السعيد (ساندفورد النرويجي)، ميرخاس دوسكي ( سلوفاكو التشيكي)".على صعيدٍ متصلٍ، أكد المنسقُ الإعلاميّ للمُنتخب الوطنيّ، محمد عماد، ان "عدمَ تماثل بعض اللاعبين للشفاءِ جرّاء إصاباتهم مؤخراً أمثال سعد ناطق، الان محي الدين، زيدان إقبال، علي فائز، حسين علي حيدر، إضافةً إلى إصاباتٍ سابقةٍ أمثال كيفن يعقوب والاي فاضل، جعلهم خارج حسابات الجهاز الفنيّ في الفترةِ الحالية".

ومن المؤمل مغادرة وفد المُنتخب الوطنيّ إلى عمان يوم 8 أيلول تحضيراً للمُشاركةِ في منافساتِ بُطولةِ الأردن الدوليّة، حيث يخوض المنتخبُ الوطنيّ أولى مبارياته في (13) أيلول ضد المنتخبِ القطري.