انت الان تتابع خبر بمناسبة العيد الوطني.. السوداني يأمر بإعفاء سائقي المركبات المخالفين اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مديرية المرور العامة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "ابتهاجاً باليوم الوطني العراقي، أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بأعفاء المخالفين من سائقي المركبات اثناء هذا اليوم، مع فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين إلى الفجر".



وفقا للبيان، دعت المديرية، "سائقي المركبات ان لا يتعمدون المخالفة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين المحتفلين بالعيد الوطني".