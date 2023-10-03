انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية مهنئا بالعيد الوطني: سيرة مشرفة تستوجب تحقيق تطلعات شعبنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمهورية في تدوينة تابعتها الخليج 365، انه "بحلول مناسبة العيد الوطني نهدي أبناء شعبنا الكريم أطيب التهاني والأمنيات، مُستذكرين نضالات الشعب بجميع مكوناته لنيل حقوقه المشروعة والعيش بكرامة".



وأضاف أن "هذه المسيرة المشرفة تستوجب تعزيز التكاتف لترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلّعات شعبنا في البنّاء والتقدم".

