ليالي الأبطال تخطف أنظار العالم.. قمة تجمع مدريد ونابولي والأنتر يواجه بنفيكا اليوم

الخليج 365 – رياضة

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3-10-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نابولي الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني، ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي، ويواجه مانشستر يونايتد نظيره جالاتا سراي التركي، ويلعب أرسنال مع لانس.

