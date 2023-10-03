وفاة 21 حالة.. الصحة العالمية: أكثر من 700 ألف إصابة ملاريا بالسودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن إصابة أكثر من 700 ألف سوداني بالملاريا السريرية في 11 ولاية سودانية، أدت إلى 21 حالة وفاة.

ما أعلنت المنظمة الأممية، أن أكثر من 3.7 ألف حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك، منها 3 وفيات من 4 ولايات بالبلاد.

وأوضح الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن نحو 70 في المائة من المرافق الصحية في الخليج 365 المتضرِّرة من النزاع في السودان قد تعطلت عن العمل، في حين أن نحو 20 في المائة من المرافق الصحية في الولايات المستقرة تعاني من ضعف التجهيزات ونقص العاملين.

ووجهت المنظمة نداء طارئاً لجمع 145.2 مليون دولار لتلبية احتياجات 7.6 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة صحية عاجلة في السودان، وكذلك لتلبية احتياجات 500 ألف شخص اضطُروا إلى الفرار إلى دول مجاورة، تشمل أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.