مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي"

أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ رفض طلب برفع الحصانة عن أحد النواب بسبب عدم توافر الشروط القانونية والدستورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس.

شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول لـ مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، تلاوة عدد من القرارات الجمهورية.



وشهدت الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤۰۹) لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.