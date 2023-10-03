مدير مشروع محطة قطارات الصعيد: جاهزون للافتتاح في أي وقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد المهندس وائل مهدي، مدير مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر، جاهزية المحطة للافتتاح في أي وقت.

وقال "مهدي" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنهم في انتظار قرار وزارة النقل بشأن تحديد موعد الافتتاح الرسمي للمحطة.

وأضاف مدير مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر، أنه تم الانتهاء من فرش وتأثيث مكاتب المحطة بالكامل، فضلا عن تركيب ماكينات التذاكر وشاشات العرض.

وتابع المهندس وائل مهدي: مستعدون في أي لحظة لورود توجيهات الوزارة بشأن موعد الافتتاح.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال مؤتمر "حكاية وطن" أعلن افتتاح محطة بشتيل للقطارات خلال احتفالات أكتوبر الجاري.