استعدادًا للسيول والأمطار.. "الري" تتابع جاهزية محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الثلاثاء، من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ لاستعراض أهم أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف المشروعات التي تم نهوها مؤخرًا، وإجراءات تحقيق جاهزية محطات الرفع للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل .

وقال سويلم إنه يتابع بشكل مستمر أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف؛ لتحقيق الإدارة المثلى لكل عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات الرفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكل الاستخدامات وقطاعات الدولة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأضاف وزير الري أنه تم مؤخرًا نهو عدد من مشروعات إنشاء محطات الرفع لخدمة منظومة الري والصرف بالعديد من المحافظات؛ حيث تم الانتهاء من محطات الخطة العاجلة بمحافظة البحيرة (الخيري- الدشودي- تروجه- شريشرا)، بتمويل من "صندوق تحيا مصر" لتحسين منظومة الري والصرف بغرب الدلتا، وكذا محطتي (المراشدة الجديدة- الخيام) اللتين تخدمان زمام ١٢٢ ألف فدان بمحافظة قنا، وإنشاء محطة الفارما والتي تخدم زمام ٢٢ ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية، ومحطة ري سيدمنت أ التي تخدم زمام ٤٥٠٠ فدان ومحطة بني صالح والتي تخدم زمام ٤٠ ألف فدان بمحافظة بني سويف، ومحطة خلط إسنا ١ التي تخدم زمام ٢٨ ألف فدان بمحافظة الأقصر، ومحطة البطس التي تخدم زمام ١٢ ألف فدان بمحافظة الفيوم، ومحطة صرف جنوب بورسعيد التي تخدم زمام ٤٦ ألف فدان بمحافظة بورسعيد، ومحطة دير السنقورية التي تخدم زمام ٥٠ ألف فدان ومحطتي تل العمارنة ١-٢ اللتين تخدمان زمام ٤٥٠٠ فدان بمحافظة المنيا .

وتابع سويلم بأنه في إطار خطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإنشاء محطات جديدة؛ تم مؤخراً طرح عملية إنشاء محطة النصر (٥) بمحافظة البحيرة، وطرح كراسة إنشاء محطتَي الحامول وسمتاي بمحافظتَي الغربية وكفر الشيخ، ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر .

واستطرد الوزير: في إطار رفع كفاءة تشغيل وحدات الطلمبات بالمحطات.. فإنه يجري حاليًّا أعمال تأهيل عدد (٤٦) صندوق تروس بعدد من المحطات، وتم إصدار أمر إسناد لعملية توريد وتركيب عدد (٢٥) صندوق تروس .

وقال سويلم: وتدعيمًا للنقاط الساخنة بالمحافظات ولدعم المنتفعين.. فقد تم الانتهاء من توريد وتركيب عدد (١٢) محركًا كهربائيًّا ولوحات كهربائية، وجار توريد تركيب ٨ محولات لمحطات الشلوفة على ترعة الشلوفة؛ مما أسهم بشكل فعال في حسم الشكاوى بمنطقة ترعة السويس، وتم إسناد أعمال توريد وتركيب ٤ ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر ٢ ومصرف ٤ البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع، وجار إصدار أمر الإسناد إلى عملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال، وجار طرح عملية توريد وتركيب عدد (٢٣) ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة على وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال .

ونوه سويلم بأنه في إطار الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل؛ قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء باتخاذ العديد من الإجراءات قبل موسم الأمطار والسيول، لضمان جاهزية محطات الرفع وتطهير أحواض السحب الخاصة بها، وإصلاح أي أعطال وعمل العمرات المطلوبة وتوفير قطع الغيار المطلوبة لها، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات، والتنسيق مع شركات الكهرباء لإصلاح أي أعطال في خطوط التغذية وصيانة كل المحولات والمآوي الخاصة بها، منعاً لدخول مياه الأمطار إليها، وتأكيد جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة، والعمل على جاهزية المعدات التابعة للمصلحة من الأوناش والكساحات، بالإضافة إلى العمل على ضمان جاهزية وحدات الطوارئ والنظر في إعادة توزيعها على الأماكن الساخنة .

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكل الاستخدامات وقطاعات الدولة، حيث تتولى المصلحة إدارة وتشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن (٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري- ١٠٥ محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف- (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه) .