شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: إعلان الرئيس السيسى ترشحه للرئاسة استجابة لنداءات ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس أحمد الباز ، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مؤكدا أن هذا القرار أسعد جموع المواطنين لأن الرئيس السيسي قاد البلاد في ظروف صعبة ونجح في وضعها في مكانة تليق بهم.

وأضاف الباز في بيان له، أن إعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية، جاء من أجل استكمال ما بدأه الرئيس من تنفيذ خطة ورؤية شاملة للتنمية في مصر، بالإضافة إلى استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع، معقبا:" كما يأتي قرار ترشح الرئيس السيسي استجابة لنداءات ملايين المصريين الذين أعلنوا تأييدهم لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنهم يروا الرئيس السيسي الشخص المناسب لقيادة مصر في المرحلة القادمة.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات على أرض الواقع فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس استطاع مواجهة التحديات وخاصة الإرهاب الذي كان يعرقل جهود التنمية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نفذ خطة تنمية مستدامة كان لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات الحالية التي تعاني منها دول العالم أجمع جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا:" الرئيس السيسي هو الأجدر على قيادة مصر في تلك المرحلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات".