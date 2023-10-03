شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس الشيوخ جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة الوكيل الأول للمجلس، وطبقا جدول أعمال الجلسة، حيث تم فيها تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (409) لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ثم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٢٨٧) لسنة ٢٠٢٣ بفض دور الانعقاد العادي.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة

كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ، فان هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة "5سنوات"مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعى.