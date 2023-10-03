شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للعاملين بالإعلام تشكر الرئيس السيسى لاستجابته لمطالب الترشح للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لمطالب العمال بالترشح للانتخابات القادمة على منصب رئيس الجمهورية.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية على تحقيق حلم بناء الدولة المصرية الحديثة حتى تكون فى مصاف الدول المتقدمة لصالح المواطن المصرى، كما أنه من المؤمنين بتطبيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وقد اتضح ذلك جليا من خلال قراراته المتتالية بزيادة الحد الأدنى للأجور 6 مرات خلال التسع سنوات الماضية، والحزم الاجتماعية المختلفة لإصلاح هياكل الأجور، هذا بالإضافة إلى اهتمامه الدائم بالعمالة الأقل دخلا، خاصة العمالة غير المنتظمة وذوي القدرات الخاصة.

وأكد العاملون بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار أنهم سيقدمون مجموعة منهم للعمل في حملة الرئيس الانتخابية من أجل الدعم والمساندة وحث جميع الزملاء بالخروج يوم الانتخابات للتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال المسيرة ورد الجميل.