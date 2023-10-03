شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يدعو أعضاءه للتقدم بطلبات مكتوبة حال الرغبة فى تعديل عضوية اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، مطالبته للأعضاء التقدم بطلبات مكتوبة للأمين العام للمجلس حال الرغبة في تعديل عضوية اللجنة، وذلك استنادا علي اللائحة الداخلية للمجلس، 40 و41.

وقال أبو شقة، إن اللائحة الداخلية تقضي أن يتلقي المجلس فى بداية دور الانعقاد ترشيحات فى تعديل عضويته التقدم بطلب مكتوب، وذلك على النموذج المعد في موعد غايته الساعة الثانية غدا، حتى يتسنى للمجلس إعداد القوائم باللجان التى ستجرى بمقتضاها انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية قبل عرضها، علما بأن الأعضاء الذين لم يتقدموا بطلب تغيير عضويتهم سوف يستمرون فى عضوية لجانهم السابقة بدور الانعقاد السابق".