شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يدعو الأحزاب إلى اختيار ممثلى الهيئات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، الأحزاب السياسية، خلال الجلسة العامة اليوم اختيار ممثلي الهيئات البرلمانية وفقا للفقرة الأولي من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، والتي تفيد بأن كل حزب سياسي يقوم باختيار من يمثل الهيئة البرلمانية بداية دور الانعقاد وعملا بهذا الفقرة يجب سرعة موافاة رئيس المجلس بأسماء ممثلي الهيئة البرلمانية".

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية، لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (409) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (287) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

ويواصل مجلس الشيوخ جلساته غدًا الأربعاء، حيث يخصص جلسته الثالثة لعرض قوائم تشكيل اللجان النوعية على المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

ويخصص جلسته لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، والتي ستجرى في ذات اليوم.