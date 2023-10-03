شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والانعقاد غدا لانتخابات اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء - الجلسة الافتتاحية- علي أن تعقد الجلسة المقبلة غدا الأربعاء، لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس.

وقد دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، الراغبين في تعديل الانضمام لعضوية اللجان النوعية، تسجيل رغباتهم لدى الأمين العام للمجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط الانضمام لعضوية اللجان، حيث تنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.