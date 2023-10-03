شكرا لقرائتكم خبر عن اللعب فى العداد.. كيف تصدى المشرع لمزاعم السيارة "كسر زيرو"؟.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اللعب فى العداد.. كيف تصدى المشرع لخداع المشترى بأن السيارة (كسر زيرو)؟"، استعرض خلاله كيفية التصدي لظاهرة اللعب فى عداد السيارة وخاصة السيارات الفارهة والتى تقدر بالملايين، والتي انحصرت فى نوع شهير من السيارات، حيث يقوم البائع بعرض بيع السيارة كسر "زيرو" أو "فابريقة"، ويتم الاتفاق مع المشترى على موعد لفحص السيارة بأحد مراكز الخدمة المتخصصة على أن يتحمل المشترى قيمة الفحص والتى تقدر بعدة ألاف من الجنيهات .

ويعتبر التلاعب في أرقام عداد الكيلومترات في السيارات المستعملة عملية خداع وجريمة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم، وعلى رغم من ذلك فإن بعض مالكي السيارات ما زالوا يمارسون هذه الخديعة لإخفاء استهلاك السيارة الحقيقي لرفع سعر بيعها، فأثناء الفحص قد يظهر عبر برامج الفحص الإلكترونية طريقة الغش وادخال أرقام كيلومترات ما بين 1000 إلى 60000 كيلو، وذلك لإدخال الغش والتدليس على المشترى بأن السيارة كسر زيرو، فقد تصدى المشرع لمثل هذه الجرائم بـ 9 مواد فى القانون المدنى فيما يعرف بـ"ضمان العيب الخفى"، من خلال إقامة الدعوى خلال 6 أشهر، 4 شروط لاسترداد الحق بالفوائد، وكذا سبق لمحكمة النقض التصدي لتلك الأزمة في العديد من الأحكام.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية وهى "اللعب فى العداد" وعقوباتها، فأحيانا لا يظهر ذلك الغش والتدليس أو يقوم المشترى بشراء السيارة دون الفحص نظرا للثقة فى البائع، وخاصة إذا كان على درجة قرابة أسرية أو أحد الأصدقاء، ولكن بعد فترة من الشراء تظهر تلك العيوب حيث يمكن للمحتالين تزييف عدادات السرعة للسيارات الحديثة بطرق مختلفة، على سبيل المثال عبر مقبس OBD2 أو عبر موصل تشخيص عداد السرعة أو مباشرة عبر رقاقة ذاكرة عداد السرعة، فوفقا لنص المادة المادة 447 من القانون المدنى:

"1-يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى البيع وقت التسليم الصفات التى كفل المشترى وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعة بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعى الشئ أو الغرض الذى اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .

2- ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يثبتها بنفسه أو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى إلا إذا اثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد اخفاء العيب غشا منه"، وإليكم التفاصيل كاملة:

"اللعب فى العداد".. كيف تصدى المشرع لخداع المشترى بأن السيارة "كسر زيرو"؟.. 9 مواد فى القانون لـ"ضمان العيب الخفى".. إقامة الدعوى خلال 6 أشهر.. 4 شروط لاسترداد الحق بالفوائد.. و"النقض" تتصدى للأزمة

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