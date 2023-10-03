شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الرئيس السيسي استجاب لإرادة الجماهير في محافظات مصر المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر مختار صميدة عن خالص شكره وتقديره، لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوريى لنداء المصريين وغالبية القوى السياسية، واستجابته لإرادة الجماهير في محافظات مصر المختلفه التي سارعت وخرجت للميادين مطالبة ومؤيدة لترشحه لفترة رئاسيه جديده خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجدد الحزب، في بيانا صادر عنه، العهد للرئيس بالاستمرار تحت قيادته لاستكمال ترسيخ قواعد الجمهوريه الجديدة، و تثبيت أركانها لخلق وطن قوى عزيز نعتز ونفخر به جميعا، مثمنا كلمات الرئيس بإثراء الحياه الحزبيه والتعددية.

وجدد الحزب تعهده بأن يعمل على أداء دوره المنوط به دعما لاستكمال بناء الوطن تحت القيادة الرشيدة، وفي تناغم وتعاون مع كل القوى السياسية والحزبية المتفقة مع الحزب فى دعم وتأييد الرئيس من خلال دعم تنظيمي وشعبي لكل كوادر الحزب، إثراءً للعملية الانتخابية وتحقيق أكبر مشاركة شعبيه ليخرج هذا الاستحقاق السياسي فى أفضل صوره التى تليق بمصر ورئيسها وشعبها.