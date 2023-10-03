شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع "النواب": استمرار الرئيس السيسى ضمان حقيقى لتحقيق التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسى على استجابته لنداء الملايين فى الشوارع والميادين وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن الواقع والتاريخ أكدا أن هناك علاقة خاصة فيما بين الرئيس السيسى والشعب المصرى فالمصريين لديهم قناعة حقيقية بأن استمرار الرئيس السيسى فى قيادة مصر هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال " طنطاوى " فى بيان أصدره اليوم : إن هذه العلاقة والثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والمصريين غير مسبوقة فى تاريخ مصر مؤكداً أن هناك تجارب متعددة جعلت من هذه العلاقة قدرة الدولة المصرية على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي واجهت مصر على مدى ال 10 سنوات السابقة.

وكشف النائب أن من ينتمون لقوى الشر والظلام والارهاب عندما اتخذ الرئيس السيسى القرارات الصعبة الخاصة بالاصلاح الاقتصادى فى عام 2016 تصورا أن المصريين سوف يرفضون هذه القرارات ولكن المصريين وجهوا صفعة قوية لأمثال هؤلاء الخونة عندما لم يترددوا لحظة فى التأييد والدعم الكاملين لجميع قرارات الاصلاح الاقتصادى التى كان هدفها انذاك انقاذ مصر من شبح الافلاس.

واعتبر إعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة تأكيد على استمرار الانجازات غير المسبوقة التى تحققت منذ توليه المسئولية عام 2014 مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب استمرار الرئيس السيسى فى قيادة مصر لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصرى، وترسيخ قواعد وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد خالد طنطاوى، أن خروج الملايين الى الميادين والشوارع المصرية هو أكبر دعم وتأييد فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً الى أن هذه التظاهرات الجماهيرية الحاشدة هى دليل قاطع على حرص المصريين على المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام.