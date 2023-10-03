برلمانى: مؤتمر حكاية وطن رسالة للعالم بديمقراطية الدولة ومسارها التنموى

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، عن سعادته البالغة باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرغبة المصريين الذين احتشدوا فى طول البلاد وعرضها، تدعوه لإعلان ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن قرار الرئيس السيسى قوبل بسعادة كبيرة وغامرة من الشعب المصرى العظيم.

وأشاد "خضراوى" بجميع القضايا التى تناولها فى مؤتمر حكاية وطن وإعلانه رسميا الاستجابة للشعب بترشحه لرئاسة الجمهورية وترحيبه بكل المرشحين للرئاسة واحترامه إقرار الصندوق وتمنياته لكل المرشحين بالتوفيق، مؤكدًا أن الرئيس السيسى أكد من خلال هذه القضايا للعالم كله أن مصر دولة كبيرة وديمقراطية.

وأشاد بتعهد الرئيس السيسى باستمرار الحوار الوطنى وفتح المجال العام ولتحقيق حياة سياسية سليمة تسمح بالاختلاف، موجهًا التحية للرئيس السيسى على مطالبته من الشعب المصرى بمتابعة هذه الانتخابات وفرز المرشحين واختيار من يرى فيه القدرة على قيادة البلاد ودعوته للناخبين إلى الإقبال على الاقتراع بكثافة ليقدم مشهدا حضاريا لكل الدنيا يكون عنوانا للجمهورية الجديدة.

واعتبر المهندس عبد السلام خضراوى، كلمة الرئيس السيسى، بمثابة خارطة طريق وبرنامج سياسى متكامل وشامل يجعل من مصر بلدًا فى قمة الديمقراطية وترسخ الحرية والرأى والرأى الآخر فى أروع صورها، معربًا عن ثقته التامة فى أن الشعب المصرى سوف يشارك بايجابية وكثافة فى هذه الانتخابات.