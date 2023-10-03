انت الان تتابع خبر نوبل للفيزياء تمنح جائزتها لـ3 علماء.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة المانحة للجائزة، التي تم رفعها هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، يوم الثلاثاء، إن العلماء بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لولييه فازوا بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 عن "الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية أتوثانية (بالغة القصر) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".